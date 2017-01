Eesti põllumajandus jääb Lätile ja Leedule alla

Eesti on oma rahvaarvult (1,31 miljonit inimest) küll väiksem nii Lätist (1,97 miljonit) kui ka Leedust (2,88 miljonit), ent oleme millegipärast end lõunanaabritest alati paremaks pidanud. Meie keskmine brutokuupalk (kolmandas kvartalis oli see 1119 eurot) on tõepoolest oluliselt suurem kui Lätis (847 eurot) ja Leedus (793 eurot) ning pensionidki on meil kopsakamad, kuid liha, piima ja munade tootmisel jääme neile alla. Kõrval olev graafik näitab seda üsna selgelt.

Vaid lihatoodangu mahult oleme Lätist veidi paremad (ehkki lätlaste lihatoodang on siin arvestatud tapakaalus), kuid siingi on üleval selged ohumärgid. Nimelt on lihatoodang Eestis 2015. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kahanenud 6,9 protsenti, kusjuures Läti ja Leedu on suutnud oma tootmismahtu hoida, Läti isegi 0,5 protsendi võrra kasvatada.

Kui piimatoodang on kolmes Balti riigis enam-vähem võrdselt kahanenud (1,9−4,2 protsenti), siis munatoodang Eestis on Läti ja Leeduga võrreldes tegemas vähikäiku: Eestis on munatoodang 2015. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kahanenud koguni 12,2 protsenti, samas kui Lätis on see kasvanud 1,9 ja Leedus 8,3 protsenti. Eesti munatoodang ühe elaniku kohta jääb seejuures Läti ja Leedu omale kordades alla ning seda on näha ka poelettidel, kus lõunanaabrite kanamunad järjest enam peale tungivad.