Imelised kallad lillepotis ja vaasis

Inglismaal kasvatatakse harilikku kallat õues umbes nii, nagu meie kasvatame daaliaid. Eks katsetada võib meilgi, selleks valige aga aia kõige soojem ja tuulevaiksem koht, kus on niiske, rammus ja kergelt happeline muld. Kasvukoht harige sügavalt (50 cm) läbi ja andke sinna ohtralt komposti ja kõdusõnnikut. Taime võib istutada ka korviga, siis on seda sügisel lihtsam üles võtta. Õues on siiski kergem alustada kalla leplikumate sugulaste tulivõhkade ja aarumitega.

Kollased, punased ja violetsed kandelehed

Ütleme ikka, et kallal on valged õied. Tegelikult on kalla pisikesed kollased õied koondunud tõlvikõisikusse. Seda tõlvikut ümbritseb harilikul kallal elegantne valge (sortidel ka kollakasvalge, õrnroosa, rohekas, rohelisetriibuline vm) õisikukandeleht.

Kaunis kandeleht võib teistel liikidel ja nende sortidel olla ka kollane, kreemikas, oran˛, punane jne.

Meie lillepoodides on kalla lõikeõied kahjuks tavaliselt müügil nõnda, et neil ei ole kaasas oma lehti ja floristid katsuvad siis kimpu täiendada mingi muu rohelusega. Võõraid „sulgi” on kallaga aga keeruline kokku panna ja pealegi on neil ju liigiti endalgi huvitavad lehed, mida tahaks samuti näha.

Erekollase kandelehega kollase kalla (Z. elliotiana) suurtel südajatel lehtedel on heledad laigukesed. Need päranduvad tihti ka sortidele, mille esivanemaks on olnud kollane kalla. Noolepeakujulised ja samuti valgetäpilised lehed on täpikkallal (Z. albomaculata), liigi kandelehed on valged kuni heleroosad. Suurte valgete laikudega on Z. jucunda lehed.

Palju sorte on aretatud roosast kallast (Z. rehmanii). Sellel liigil on üsna kitsad, sujuvalt nii aluse kui ka tipu suunas ahenevad lehed. Kandelehe värvus võib sortidel olla näiteks kollane ja musta neeluga („Black Eyed Beauty”), punane ja oran˛i neeluga („Treasure”), veinpunane, roosa valkja neeluga vm. Roosa kalla on aga tujukam kui harilik kalla, neile ei pruugi meil päikesevalgust jätkuda ja siis ei taha kandelehed hästi värvuda, õues võivad need kergesti haigestuda ja neid ei maksa seepärast välja viia.

Nende mullast välja võetud risoom tahaks puhkeajal kõigepealt mitu nädalat kõrgemat temperatuuri (25–30 kraadi) ja siis jahedamat, aga selliste tingimuste loomine vajab juba tõsist uurimist ja pühendumist.

Enamik kallahübriide on saadud roosa ja kollase kalla ja veel kolme liigi omavahelistest ristamistest. Kallade sordiaretusega tegeleti 20. sajandil väga hoogsalt Uus-Meremaal. Nüüd annavad tooni Hollandi aretajad. Näiteks suurfirma Van den Bos (vt www.vandenbos.com) valikus on umbes 40 lõikelilleks ja 20 toataimeks mõeldud sorti. Nende seas on ka valgeträpsuliste nooljate lehtede ja musta kandelehega sort „Cantor”.