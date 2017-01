Taimedega nahaprobleemide vastu

Ekseemid ja mikroobid

Kasevihaga vihtlemine on aidanud mikroobidest põhjustatud nahaprobleemide ja ekseemide vastu. Aga kellel pole võimalust sauna minna, võib teha kaselehtedest tõmmise ja lisada seda vanni- või loputusvette. Kasetõrvasalvi on kasutatud ekseemide jm löövete vastu. Kasetõrva saab sulatatud rasva sisse segada.

Allergiad ja sügelevad lööbed

Nii nagu erinevad inimesed, erinevad ka haigused ja probleemid. Nahahädad võivad alguse saada ka seestpoolt, kui me ei kontrolli, mida sööme-joome ning keha ei tule enam saastega toime. Tihti tekivad just lastel sügelevad punnid ja lööbed, kui laps on söönud seda, millega organism hakkama ei saa: toit sisaldab värvaineid, šokolaadi või pähkleid, mõni laps ei kannata valku, mõni piima. Sama võib juhtuda mõne ehte kandmisel: mul tekkis hõbeketist lööve ja edasi üle keha sügelevad punnid. Peale arstirohtude ja kõikvõimalike mähiste, näiteks aaloemähise, leidsin Tatajana Gorbunova raamatust paplipungade salvi retsepi, salv aitas kolme päevaga. Olen sellega paljusid aidanud. Salvi saab teha ka haavapungadest, need puud on vennad. Pappel on siiski tugevam, selles on rohkem eeterlikke õlisid. Igaühele ei sobi, aga enamik saab abi just sügelevate löövete ja sügeleva psoriaasi korral.

Salvi saab kergesti kodus valmistada: pange 200 ml kuuma rasva või õli sisse 20 g paplipungi, laske seista toas soojas kohas kolm-neli päeva või ahjus 80–90 kraadi juures neli-viis tundi. Kurnake ja pange purki. Salv on tugeva lõhnaga. Õlile võib lisada 10 g sulatatud vaha. Õli ja vaha peavad olema sama temperatuuriga: umbes 70 kraadi.

Salvi on tehtud ka kolmisruskme ürdist. Kolmisruskmeteed on hea juua sügeleva lööbe korral, kolmisruse puhastab lümfisüsteemi ja rahustab. Vene ajal oligi kolmisruse ainuke taim, mida kasutati, kui lastel olid allergilised sügelevad lööbed. Samuti lisati kolmisruskme ürdileotist vanniveele.

Veel on hea vere- ja lümfisüsteemi puhastaja teeleht. Võib kasutada ka ristikuõisi, kõrvenõgest ja raudrohtu maksa toetamiseks ja organismi tugevdamiseks. Eriti tähtis on organismi tugevdada taimeteede ja toiduga, kui on pidev allergia ja kehvveresus. Loomulikult peavad taimed olema korjatud puhtast loodusest.

Putukahammustused

Metsas olles võib võtta kuuselt vaiku või muljuda teeleht või raudrohuleht ja sellega kihelevaid kohti määrida. Targem on loodusesse minnes kaasa võtta juba valmis kuusevaigusalv. Karepa Ravimtaimeaias teeme salvi kuusevaigust, varemerohust, paplipungadest ja saialillest.

Sõrme-, kanna- ja suunurgalõhed, kriimud, vistrikud, mädapunnid, haavad

Kõige paremini aitab ikka kuusevaigusalv koos varemerohujuurega. Kuusevaik on antiseptiliste omadustega, varemerohujuur soodustab raku uuenemist. Kui kannalõhesid 3–5 korda päevas määrida, siis järgmisel päeval lõhesid enam ei tunnegi!

Salvi valmistamiseks võtke peotäis kuusevaiku ja peotäis varemerohujuurt, kui on, siis ka pool peotäit paplipungi ja saialilleõisi. Valage kõik üle sulatatud rasva või linaõliga ja pange ahju või pliidi äärele hauduma, umbes 90 kraadi juurde 6–8 tunniks. Kui kuusevaik lõhnab ja on sulanud ning varemerohujuured klaasjad, on salv peaaegu valmis. Kurnake ja lisage õlile kümnendiku osa sulavaha. Lihtsam on salvi teha rasvast, sobivad palmi-, kookos- ja searasv. Mina kasutan kuusevaigusalvi valmistamiseks linaseemneõli. On aidanud ka mädanevate haavade ja põletuste korral, samuti parandab koerte-kasside haavu.