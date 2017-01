Jaanihanso loob uusi tooteid ja kasvatab eksporti

„Päris hea aasta oli. Selline, nagu võikski olla,” võtab Jaanihanso talu peremees Alvar Roosimaa aasta kokku. Tähtsa ja täiesti uue asjana märgib ta seda, et Jaanihansost sai tunnustatud mahetootja. Esimene toode, millelt rohelise märgi leiab, on ka esimene omatoodetud alkoholivaba jook. „Villisime pudelisse „Liivi kuldreneti” mahla. Eestlasel on mingi müstiline seos selle õunasordiga – kõigile maitseb.”

Tootmises ei pidanud Jaanihanso mahemärgi saamiseks midagi muutma. Vaja oli leida mahesertifikaadiga õunaaed, kust saadi 60 protsenti tänavusest saagist. Kokku koguti üle 80 tonni õunu, millest pressiti 55 000 liitrit mahla. Selleni, kuni mahemärk jõuab ka siidripudelitele, läheb niikaua aega, kuni 2016. aasta siider müügivalmis on. Et jõuda oma aia õunatoodanguga siidritootmisele kunagi järele, suurendab Alvar järgmisel aastal 2015. aastal rajatud õunaaeda kuue hektarini ja 5500 puuni. Praegu on puid 3800. Juba tänavu sai ta mullu istutatud aiast mõned viljad, järgmisel aastal võiks õunu kanda juba iga puu ja nii peaks saak hakkama aasta-aastalt kasvama. Aed on juba algselt rajatud mahedana.

„Meie Eestis tavaliselt ei taju, kui tähtis mahetoote märk on, aga vanas Euroopas hinnatakse seda kõrgelt,” räägib Alvar. Eestis on puutumata loodust palju ning mahetootmisele üleminek suhteliselt lihtne. Euroopas, kus põllumaad külg külje kõrval, on ühel põllumehel väga keeruline oma toodangut puhtalt kasvatada, kui naaber kõrval ohtralt pritsib.

Samas siiski soovitakse järjest enam ökoloogiliselt puhtamat toidukraami tarbida ning seda saame näiteks meie neile pakkuda. „Tegelikult on puhas loodus erakordne ressurss, mis meil siin olemas on. See tundub meile loomulik, et ümberringi on metsad ja rabad, mis on puhtad ja puutumata, samas kasvatame endale puuvilju ja köögivilju, mis on igatpidi mahedad,” räägib Alvar.

Aga arvestades Eesti turu väiksust, on eksport vajalik. „Kui luua Eestis tootmisettevõtte, siis tuleb kohe alguses mõelda ekspordile,” kinnitab Alvar. Kui Jaanihanso paar aastat tagasi alustas, oldi esimesed ja uudisväärtus suur. Paljud tahtsid siidrit proovida, see tõstis müüginumbrid kohe üles. Praeguseks on kodumaine siider igapäevane ja tootjaid teisigi. „Tänu teadlikule ekspordiarendusele ja esimestele edusammudele väljaspool suutsime oma müügikäibe säilitada ka uues, normaalses turuolukorras,” sõnab Alvar. „Oleme väsinud, aga rahul.”

Selle taga, et eksport kasvas 2016. aastal kogumahust 15 protsendile ja Jaanihanso tooteid müüakse Iirimaast Hongkongini, on suur töö ja palju investeeritud aega. Võib ju loota, et hea toode müüb ise, aga kahjuks nii see pole. Maailm on häid tooteid täis ja keegi ei oota lisa. Kevadel osales Jaanihanso maailma suurimal veinimessil ProWein Saksamaal ning Hiina suurimal kaubandusmessil Quangzhous, lisaks siidrifestivalidel Frankfurdis, Kopenhaagenis, Dublinis, Asturias. „See on keeruline töö,” tõdeb Alvar. Distantsilt kontakte luua ja degusteerimisi korraldada on keerukas ja kulukas. Samas ta tunnistab, et ootused peavad ikka olema suuremad kui reaalne elu. Ükskõik kui väike on edu tõenäosus, ainuke kindel kaotaja on see, kes osa ei võta.