Hevo Tehnika kasvatab tootmist

Ettevõtte peamiseks tugevuseks peavad Siim ja Vladimir paindlikkust ja operatiivsust, mida suurtootjad endale sageli lubada ei saa. „Eritellimusi täidame pidevalt. Kui tarvis, teeme lausa ühe toote kaupa, mõnda toodet teemegi ainult konkreetse tellimuse alusel. Kliendid kiidavad lühikesi tähtaegu, mis jäävad reeglina paari-kolme nädala raamesse. Kui ikka väga vaja, inimesel kindel huvi ja töönädala jooksul Kilingi-Nõmme tulla ei saa, saab isegi nädalavahetusel meie juurde sisse.” Teisalt toodab Hevo Tehnika üsna palju lattu. „Tavaliselt on meil igat põhitoodet neli-viis ühikut varuks. Kui käibevahendeid ja aega on, teeme enam nõutud asju ette.”

Logistilisi probleeme ettevõttel ei ole. „Tänapäeval pole mingi küsimus masin kliendile koju saata. Eestis pole vahet, kus toota. Kui on kvaliteetne kaup ja suudad müügiahela toimima saada, siis sihtkohta toimetamise taha asi ei jää. Sama on meile endale vajalike materjalide ja tarvikute tellimisega, ise ei pea enam kaugeltki nii palju ringi sõitma kui varem,” kiidab Siim.

Vastupidavus maksab

Ettevõtte hinnapoliitika kohta ütleb tegevjuht, et hoitakse üsna jäika joont. „Enne lasime põllutehnika hinda veidi alla, sest Poolast tuuakse odavat kaupa massiliselt sisse, aga siis nägime, et see on vale tee. Me ei suuda nii või teisiti odavuse poolest võistelda Hiina ja Poola tehastega. Ei pruugi isegi materjali selle raha eest kätte saada, millega nemad masinaid siinsetele edasimüüjatele pakuvad. Kogemus näitab, et kes tahab hankida vastupidavast rauast tõsist tööriista, tuleb ja ostab hoolimata mõnevõrra kõrgemast hinnast. Otsime parem neid kliente, kes oskavad meie kaupa hinnata. Sageli leiame lahenduse erisoovidele ja teeme ebastandardseid lisaseadmeid. Võidavad mõlemad pooled.”

Üle poole kaubast müüb Hevo Tehnika Soome. „Sealsed edasimüüjad ostavad meie tooted välja. Leiame, et nii on neil parem motivatsioon meie tooteid müüa. Kui annad realiseerimise peale, siis võib kaup kuskile platsi serva seisma jäädagi. Samuti pakume oma kaupa nii Eesti kui ka Soome kuulutuslehtedes ja isegi Soome talumehed ostavad meilt otse. Saadame kauba kullerfirmadega kohale. Välja saadame kauba alles siis, kui raha on meie kontole laekunud. On neid, kes sel juhul ei telli, aga me ei taha riskida. Soomeski on võimalik paljudes kohtades meie kaupa uurida ja käega katsuda. Ka Lätis on meil edasimüüja olemas, vahendaja kaudu jõuab meie tooteid veel Rootsi, aga sealsel turul kanna kinnitamine võtab aega. Aasta tagasi uuendasime kodulehte ja saame jälgida, kus meie vastu huvi tuntakse. Näiteks üllatavalt suur on Venemaal elavate inimeste huvi. Olen uurinud klientidelt, kust nad meie kohta infot saavad. Sageli tunnistatakse, et naabril juba on meie toodang ja tema tahab sama. Mõni päev tagasi käis üks lätlane teiselt poolt Riiat siin, oli ühte meie toodet edasimüüja juures näinud ja otsis meid internetist üles,” toob Siim näite.

Kilingi-Nõmmes tegutsemise kohta leiavad mehed, et kõige keerulisem on siin tööjõuga. Osa mehi käib Hevo Tehnikasse tööle Viljandimaalt. „Meie tegutseme ääremaal, vahest oleksid mingid maksuerisused kasuks.” Logistikafirma toob või viib midagi, see on tore, aga see pole ju tasuta. Sõitmist ja organiseerimist on siin ikkagi üsna palju, sama tulemuse saamiseks kulub raha ja energiat paratamatult rohkem,” kinnitab Siim Ruzits. Isa Vladimir täiendab: „Hea meel on selle üle, et metall on üsna pikka aega stabiilse hinnaga olnud. Stabiilsus on üldse ettevõtjate seas kõrges hinnas. Pidev muutmine ettevõtluskeskkonnas ei tule kellelegi kasuks.”