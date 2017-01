Konnaspaa ootab uusi asukaid

ASi Lasila Betoon juhataja Mart Leemets räägib, et tänavu jõudis lõpule neli aastat kestnud Lasila loodusspaa rajamine. Tööde käigus tehti korda 18,91 hektarit mäetööstusmaad, mis asub Tamsalu ja Rakvere vallas ning kus on kaevandatud alates 1971. aastast.

Pikaajalise töö tulemusel on valminud kaheksa tiiki, kus saaksid sigida Põhja-Eestis suhteliselt haruldased mudakonnad ja harivesilikud, ning kunagine karjäär on kenasti korda tehtud.

Leemets kõneleb, et kogu protsessi juures oli kõige hullem pidev kemplemine ametnikega. „Tiigid on mäe otsas ja ametnikud ei taha millegipärast uskuda, et sinna ei pruugi vesi pidama jääda.”

Nii ongi üks tiik kuiv. „Seda saavad siis kasutada noored konnad, kes ei oska veel ujuda, ja vanurid, kes eelistavad õhuvanne,” tähendab Leemets muiates.

Ta räägib, et ametnike soov oli ka karjääris kasvavad väikesed männid maha võtta ning nende asemele uued istutada. Lõpuks pääses terve mõistus siiski võidule ja puud jäid alles.

Küll tuli ükshaaval kokku korjata kõik vähegi suuremad kivid ning nendest konnadele tiikide äärde hunnikud kuhjata. Ligi 19 hektarilt kogunes kive aga nii palju, et kontorihoone juurde kerkis korralik kiviaed.

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur Riinu Rannap kõneleb, et mudakonn elutseb põhiliselt Eesti kaguosas ning mujal ongi tema peamine asupaik Lasila ja Porkuni kandis.

„Harivesilik on väikestes tiikides end kenasti sisse seadnud ja kui taimestikku rohkem tekib, on lootust, et ka mudakonn tiikidesse jõuab.”

Tema sõnul on vaja veidi aega, et tiigid konnadele meelepäraseks muutuksid. „Aga juba praegu võib öelda, et tulemus on väga hea ning tiigid on kenas seisus,” tähendab Rannap. Teadurite peamine hirm on, et kalad tiikidesse ei pääseks. „Aga õnneks on need kaladele pisut väikesed,” lisab Riinu Rannap.

Mart Leemets selgitab, et teadlased esitasid tiikide rajamisel päris palju nõudeid: maksimaalne sügavus poolteist meetrit, üks ots madalam, et seal vesi kiiremini soojeneks, pindala 100–300 ruutmeetrit.

Ehitise üleriigilist tähtsust rõhutab Leemetsa sõnul seegi, et tööde ja tegemiste käiku jälgis igal aastal maa-ameti ja keskkonnainspektsiooni delegatsioon lennukilt. Teadlased aga käivad kevaditi uurimas, kuidas kahepaiksed neile mõeldud tiigid omaks võtavad.

Lisaks kaheksale tiigile mäe otsas on Lasila karjääri põhjas üheksas ja märksa suurem tiik, mida kasutavad talvitumiseks tuhanded rohukonnad. Riinu Rannap jutustab, et rohukonn on meie konnadest ainuke, kes vees talvitub, Lasila karjäärist liiguvad tuhanded rohukonnad kevadel Võhmetu-Lemküla karstijärvedesse kudema.

„Karstijärved on ideaalsed konnade sigimispaigad, kuna seal puuduvad kudu ja kulleste peamised vaenlased ehk kalad,” lausub Rannap.

Küll on aga kevaditi konnade vaenlasi täis Lasila karjäär ja selle ümbrus. „Kurgesid on siin metsikult ja neil on kõhud nii täis õgitud, et lennata nad ei jaksa,” kirjeldab Mart Leemets.