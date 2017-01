Vändra saeteritajad on Skandinaavias eeskujuks

Ligemale veerand sajandit Vändras tegutsenud Baltikumi suurim lintsaelintide ja saeketaste tootja LSAB Vändra AS laiendas äsja tootmist 360ruutmeetrise juurdeehituse võrra.

„Laienemine oli hädavajalik, et suuta teenindada Eesti ja Läti turul jõuliselt kasvavaid saeveskeid,” lausub Vändra külje all tegutseva LSAB Vändra ASi juhataja Juta Tammai. „Seni ei julgenud kliente juurde võtta, kuna töötasime pidevalt täisvõimsusel.”

Kallis masinapark

Tammai teatel on nelja aasta jooksul ettevõttesse investeeritud ligemale miljon eurot, sealhulgas on tänavu valminud juurdeehitus.

Ettevõttel on ligemale 500 klienti, kellest suurema osa moodustavad saeveskid, aga ka sisustuse, köökide, uste-akende, mööbli ja treppide tootjad. Toodetakse lintsaelinte ja saekettaid nii puidu- kui ka metallitööstusele, osutades samal ajal teritus- ja remonditeenust. Samuti müüakse ja teritatakse hakkuriteri ja freese.

Tootmises kasutab ettevõte peamiselt Saksamaal toodetud Vollmeri tehase CNC-teritusmasinaid, mis on oma ala tippklass. Uus lintsaelindi teritusmasinate komplekt maksab üle 100 000 euro ja neid on soetatud viimase kolme aasta jooksul kolm.

LSAB Vändra asutasid 1993. aastal Rootsi firma Långshyttan Slipservice AB ja Vändra mees Kalle Tammai ning firma kandis nime AS Vändra Saeteritus, kuuludes Långshyttan Slipservice AB ettevõtte gruppi. Ettevõte on kogu tegutsemisaja olnud finantsiliselt tugev ja pidevalt kasvanud.

Kui ettevõte alustas saeketaste tootmisega, lisandusid 2002. aastal lintsaelindid, mis praegu moodustavad 60 protsenti tootmismahust. Lintsaelindi toorikud saabuvad Vändrasse sajameetristes rullides, ent kuna saeveskid kasutavad eri pikkuse ja laiusega saelinte, lõigatakse need vajaduse järgi, keevitatakse kokku, stellitiseeritakse, teritatakse ja rihitakse. Analoogselt käib lintide hooldus. Saeteritaja Heino Põld võrdleb lintsaelindi hooldust hambaraviga: töötades saelindi hambad kuluvad või lähevad katki ning vajavad parandamist.

Kogemused maksavad

2011. aastal müüdi kogu grupp Rootsi ettevõttele. Uue grupi nimeks sai LSAB Grupp AB, mis omakorda kuulub Latour Industries International AB kaudu Rootsi börsiettevõtte Investment AB Latour gruppi.

LSAB Vändra vajas edasiseks kasvuks investeeringuid uutesse masinatesse ja juurde tootmispinda: lintsaelintide tootmine toimus kolmes vahetuses ja areneda polnud võimalik. Tolleaegne LSAB Vändra nõukogu ei näinud juurdeehituse vajalikkust, grupi välisettevõtetele ei pööratud küllaldaselt tähelepanu.

19 aastat ettevõtte juhina töötanud Kalle Tammai lahkus ettevõttest ja rootslastest koosnev nõukogu pakkus samas ettevõttes üheksa aastat finantsjuhina töötanud Kalle Tammai abikaasale Juta Tammaile juhi kohta. „Elasime koos abikaasaga 1990. aastate alguses sugulaste pool Rootsis ning õppisime selgeks rootsi keele. See on üks põhjus, miks koostöö rootslastega on toiminud väga hästi,” selgitab Juta Tammai. Tänaseks on Juta LSAB Vändrat juhtinud neli aastat. Firmas on tagasi ka Kalle Tammai, ettevõtte üks asutajaid, kes töötab kvaliteedi- ja tehnikajuhina. Selline kompetents ja kogemustepagas on hädavajalik.

Töötajaid on vaja hoida

Ettevõte töötab kolmes vahetuses: palgal on kokku 32 töötajat. Juta Tammai räägib, et head töökvaliteeti on võimalik anda üksnes stabiilse personaliga. Inimeste pidev vahetumine toob kaasa probleeme tootmises.