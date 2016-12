Valitsuse vahetus ei muuda taevast pilvituks

Vähemasti esiotsa tundub, et maaelu edendajate ja põllumeeste arvamust võetakse enam kuulda. Paraku ei tähenda valitsuse vahetus veel seda, et taevas põllumeeste pea kohal pilvituks muutub ja kõik mured hoobilt kaovad.

Probleeme, mille lahendamise kallal vaeva tuleb näha, jagub küllaga. Eeskätt on need seotud põllumajandustoodangu ekspordi hädavajaliku suurendamise ja uute turgude leidmisega. See omakorda eeldab põldudel ja farmides kasvatatu väärindamist toiduainetööstuses, mille seadmed ja tootlikkus samuti uuendamist vajavad.

Ei maksa unustada sedagi, et nii põllumajanduses kui ka toiduainetööstuses on esmatähtsal positsioonil ikkagi inimene koos oma teadmiste ja kogemustega. Ma ei taha küll korrata kurikuulsa punadiktaatori sõnu „Kaadrid otsustavad kõik!“, kuid ilmselt oleks aeg-ajalt mõistlik kriitilise pilguga peeglisse vaadata ja küsida: kas need teadmised ja kogemused on edasiminekuks piisavad? Kas oleme oma tegemistes arvestanud teadlaste pakutud uute lahendustega või oleme ses osas nii mõneski valdkonnas jäänud pidama eilsesse päeva?

Ka Maa Elu püüab uuel aastal oma tegemistes selgemat ja läbimõeldumat joont hoida. Ehkki Maa Elu on nüüd pisut kauem kui aasta hoidnud kindlalt enda käes Eesti kõige suurema iganädalase trükiarvuga väljaande tiitlit, tuleb meilgi endale aru anda, et enesega rahulolu edasi ei vii.

Maa Elu soovib kõigile oma lugejaile mõnusat aastalõppu ja veelgi tegusamat uut aastat!