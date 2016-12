Peolauale saab tõsta nii karuliha kui ka maisitibu

Vaserik kinnitab, et üldiselt on jõulud ja uusaasta tõesti millegi erilisema otsimise aeg. Viimastel aastatel ostetakse jõuludeks väga palju pardi- ja haneliha, aastavahetuseks rohkem klassikalist seapraadi ja seakaelakarbonaadi.

Restoranitoit kodus

Kel isu lambaliha järele, võib seda Rimisse otsima minna. „Rimi valikus on mitmesuguseid tooteid veise- ja lambalihast. On näiteks laagerdunud veisesteike – tuntumatest lõigetest olemas nii välisfilee kui ka antrekoot. Pakume oma kauplustes veel jahutatud veisetükke, lambaliha ja maisitibu,” loetleb sisekommunikatsiooni spetsialist Monika Kaljusaar. „Mitmed tükid on pärit Eestist, kuid on ka Prantsusmaalt, Iirimaalt, Argentinast ja mujalt pärit tooteid, mis pakuvad huvi ostjale, kes otsib restoranikvaliteediga tükke, mida saaks ise kodus valmistada.”

Kaljusaar kinnitab, et igale tootele on olemas oma klient. „Kuna sortiment on täienenud väga paljude erilisemate tükkidega, siis on huvigi järjest kasvanud ning inimesed julgevad rohkem katsetada,” sõnab ta. „Kindlasti on ostujõud Tallinnas suurem, aga oleme näiteks lisanud ka kvaliteetse Iiri veiseliha Säästumarketi kauplustesse ja väiksemategi kohtade tarbija on toote väga hästi vastu võtnud. Võib väita, et toitumisharjumused on aastast aastasse järjest tervislikumaks muutunud ning traditsioonilise seaprae ja hapukapsa kõrvale on lisandunud palju pearoa alternatiive: erinevad kalad, part, hani, veise- ja lambaliha.

Kes soovib osta kodumaist pardi-, hane-, küüliku- või lambaliha, siis hea koht müüjate kontaktide hankimiseks on elavtoit.com.

Statistikaameti andmetel on imporditud Eestisse muu hulgas veel hobuse-, põhjapõdra- mao- ja vaalaliha ning konnakoibi.