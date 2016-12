Salat kasvab talvises troopikas

Põhja-Iirimaalt pärit peremees Hugh Cartmill võtab meid vastu kaubikut remontides. Sellega viib ta kolm korda nädalas klientidele kaupa, ostjateks kauplused, hulgilaod, restoranid. „Enamasti viin ise kauba kohale, paar klienti käib ise järel,” selgitab Oru Farmi peremees.

Roosid ja ürdid

Hugh juhatab suurde 1000ruutmeetrisesse kasvuhoonesse, kus on silmipimestavalt valge ka kõige pimedamal talvepäeval ja õhutemperatuur meenutab suvist leitsakut. Kolm usinat töötajat pakivad parasjagu tooteid kokku. „Täna on meil pakkimispäev,” teatab Hugh.

Hugh on pärit Põhja-Iirimaalt. Eestisse tõi ta abikaasa Tuuli, kellega Hugh kohtus Rootsis rootsi keele kursustel. Kui paar otsustas kümme aastat tagasi Eestisse kolida, soetati endale Tallinnast 35 kilomeetri kaugusel Kose vallas Oru külas majapidamine, kus oli kasvatatud roose ja kus oli kena õunaaed. Salatite ja ürtide peale ei osanud siis veel keegi mõelda, sest selles vallas polnud kummalgi mingit kogemust.

Hugh mainib, et kasvuhooneid oli ta siiski oma elus näinud, sest tema lapsepõlvekodu naabrid kasvatasid kurke. Esialgu mõeldigi roosikasvatamisega jätkata ja seda käidi uurimas kolleegide juures põhjamaades. Ükskord jõudis kohale teadmine, et rooside kasvatamine ei tasu Eestis ära ja pilgud pöörati hoopis ürditalude poole. On ju neidki edulugusid põhjamaades olemas. Loodi kaubamärk Hansa Herbs, mis tänavu Eesti Patendiametis registreeriti.

Moodne kasvuhoone

Alustati vanas kilekasvuhoones, mida köeti kütteõliga. Küttearved paisusid väga suureks, mees ehitas uue katlamaja ning kütab kasvuhoonet nüüd biomassiga. „See oli õige otsus,” kinnitab Hugh.

Mees tunnistab, et ega Eestimaa talv ürtide-salatite kasvatamiseks väga soodne pole. Puudu jääb nii valgusest kui ka soojusest. Kummast rohkem? „Võib-olla päikesest, aga soojus on ka väga tarvilik. Ei saa öelda, et üks on tähtsam kui teine,” sõnab Hugh.

2013. aastaks oli vana kasvuhoone oma aja ära elanud. Hugh otsis lahendust, kuidas küttekulusid veelgi kokku hoida ja ehitas uue kasvuhoone. Selle klaasist seinad lasevad päikesevalgust paremini läbi kui vana kasvuhoone kile ning uues kasvuhoones on laes kardinad, mis avanevad automaatselt, kui päike välja tuleb. Aga kuna talvel on enamasti külm ja pime, siis on nende eesmärk hoida soojust.

Inseneriharidusega Hugh on kuldsete kätega mees. Kogu salati- ja ürdikasvatuse on ta automatiseerinud, vaid valmistoodete pakendamiseks ongi töötajaid vaja.

Põhimõtteliselt võib salatite ja ürtide kasvatamist jälgida ka palmi alt. Hugh naerab selle mõtte peale ja lisab, et kuigi kõik toimib automaatselt, peab siiski jälgima, et asjad oleksid korras. Kui midagi peaks juhtuma, võib kahju väga suur olla. „Aeg-ajalt võib midagi ikka tõrkuda,” märgib ta.

Seemneid ostetakse Eestist ja Soomest. Need külvatakse väikestesse turbaga täidetud pottidesse, märgistatakse ja pannakse idanema. Kui taimed on umbes kahenädalased, tõstetakse need koos potiga spetsiaalsetesse rennidesse, kus need kasvavad kuni pakendamiseni. Läbi renni jookseb kastmisvesi. Kokku võtab taimede kasvamine aega keskeltläbi kuus nädalat, enne kui need poeletile jõuavad.