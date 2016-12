Maaeluminister lubab, et järgmine aasta tuleb põllumehele palju parem

Teine tähtis asi on, et me ei viiks toorainet riigist välja. Eriti puudutab see toorpiima: 600 tonni toorpiima iga päev välja viia on ilmselgelt liiga palju. Ükski riik ei tohiks nii käituda, et toetab sektorit ja see sektor viib toorainet välja. Piima ümbertöötlemise raha peab jääma Eestisse. Selles vallas on aasta esimeses pooles olulisi otsuseid oodata.

Peame mõtlema, kuidas oma riiki omamaiste toiduainetega varustada. Selleks on väga palju võimalusi, näiteks kasvatada juurvilja ja punast kala.

Kas see on ikka nii tähtis, et eestlased just eestimaist toitu sööksid?

Absoluutselt. Miks me ise ei suuda toota? Miks teised riigid suudavad, aga meie mitte? Me pole ju kehvemad. See on tõsine mõtlemiskoht, kui peame porgandit, kapsast ja kartulit sisse tooma.

Ministeerium saab kaasa aidata poliitika kujundamisel, et siseturu saaks Eestis kasvatatud toodanguga katta, see omakorda looks uusi töökohti. Kõik on omavahel seotud.

Me peame käituma samamoodi, nagu käitub ülejäänud Euroopa. Oleme Euroopas täiesti erandlik riik: teised toetavad oma põllumehi, Eesti on ainuke, kes üleminekutoetusi ei maksnud. Põllumajandus on erandlik valdkond ja ilma toetusteta ei saa. Peame kinni pidama samadest reeglitest, mis teistes riikides, sest me ei saa panna oma tootjaid kehvematesse tingimustesse.

Kas te tunnete oma töös, et suudate tõepoolest Eesti põllumeeste olukorda paremaks muuta?

Kui ma ei oleks selles väga-väga kindel, poleks seda ametit vastu võtnud. Ma usun, et suudan. Uus valitsus vaatab maaelu ja põllumajanduspoliitikat hoopis teise pilguga kui eelmine valitsus. See, et kogu valitsus on selja taga, annab kindlust. Lisaks juba räägitule on veel asju, mida maainimese elu parandamiseks teha plaanime, näiteks tasuta ühistransport. See oleks maal elavatele inimestele suur abi.

Omavalitsustele on ette nähtud päris suured toetused. Toetame ka maagümnaasiume. Näen, et uus valitsus on tõepoolest päris palju mõelnud sellele, et maal elu säiliks.

Kas noored võiksid mõelda põllumajanduserialade õppimisele? Kas ka need, kes tahaksid tulevikus oma peret heal majanduslikul järjel näha?

Maaelul on kindlasti perspektiivi. Vanem põlvkond hakkab varsti lõpetama ja on uusi tegijaid tarvis. Noortaluniku toetuste taotlejate suur arv näitab, et noortel on praegu usku maaelusse ja põllumajandusse. See sisendab optimismi.

Jah, korraga rikkaks ei saa, aga kui väga tahta ja oma tee leida, on see võimalik.