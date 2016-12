Paljud eestlased pole kohalikke kartulisorte maitsnudki

Õnneks on siingi asi muutumas ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) osakonnas Jõgeva Sordiaretus on aretatud uus sort „Teele”, mis sobib teadjate sõnul suurtoomisesse ja maitseb hästi. Mitmed suurtootjad on seda tänavu kasvatanud ja eeloleval aastal taas oma põldudele panemas.

Üks, kes „Teelet” juba kasvatanud, on MTÜ Eesti Kartul juhatuse esimees Kalle Hamburg, kelle sõnul on taim ilus ja mugul sile, aga tarbekartuli seisukohast ta veel hinnangut andma ei tõtta, kuna kasvatas „Teelet” seemnekartuliks. „Ühe aasta põhjal on raske järeldusi teha. Paar-kolm aastat on vähemalt vaja kasvatada, et õige pilt saada,” sõnab ta. „Aga enda jaoks olen proovinud keeta ja täitsa maitsev on.”

Nutumaitse suus

Kartuli kasvupind Eestis väheneb iga aastaga. Tänavu on see statistikaameti andmeil ligi kuus tuhat hektarit. Kõige suurem oli pind 1952. aastal, mil mugulad kasvasid 104 800 hektaril, aga 2000. aastaks oli kasvupind langenud alla 40 000 hektari. Tegevust lõpetavad nii suured tootjad kui ka kodukasvatajad.

„Oma tarbeks kasvatajaid jääb vähemaks seetõttu, et vanemad inimesed enam ei jaksa ja nooremad ei hooli, sest poes on kartulit müügil küllaga. Kartuli kasvatamine on üsna töömahukas ja head seemet pole lihtne saada. See kõik mõjutab,” selgitab põllumajandusteadlane Viive Rosenberg.

Praegu, mil poes maksab kartulikilo 19 senti, tundub nende oma tarbeks kasvatamine tõepoolest arutu töö või hullumeelne hobi. Mida tunneb aga kartulikasvataja poes 19sendist hinda nähes? „Nutumaitse on suus,” ütleb Hamburg. „Veelgi hullem, kampaania korras on müüdud ka 14 sendiga. See on kaubanduskettide hinnasõda kartulikasvatajate arvelt. Kohalikud tapetakse ära ja hakkame Poola kartulit sööma.”

Kartul on erinevatel statistikakogujatel kindel toidukorvi toode ja nii hoiavad kaupmehed lahtise kartuli hinna kiivalt madalal. „Jälgitakse konkurendi hinda ja kui see on sent madalam, öeldakse tarnijale, et võta või jäta, aga pead hinna alla laskma,” seletab Hamburg. „Ega kaubanduskett odava kartuli müügist võida ja suurt kasumit ei teeni. Õnnetud on tegelikult kõik peale tarbija.”

Kartulikasvatajale kujuneb kilo omahinnaks keskmiselt 16–20 senti, kui hulgi- ja jaekaubandus oma osa lisavad, pluss käibemaks, siis poes peaks kartul maksma vähemalt 40 senti.

„14- kuni 19sendise kilohinnaga müüdavast kartulist on tarbijale loodud kuvand kui väärtusetust odavast toiduainest,” kurvastab Hamburg.

Rosenberg räägib, et ta on poes küll vaadanud 19 senti maksvat kartulit, aga pole proovinud. „Tundub, et see ei ole sorteeritud ja sordipuhas,” arvab ta. „Sellise hinnaga ei ole võimalik tasuvalt isegi taolise kvaliteediga kartulit müüa. Turul on kartuli hind 40 sendist euroni ja poes on korralikult pakitud kartul veelgi kallim. Tegelikult ei ole ligi euro kartulikilo eest sugugi kallis, arvestades kulutusi, mida kasvataja peab tegema, aga meie inimeste sissetulek on liiga väike, et nii kallist kartulit osta.”