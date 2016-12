Südamele kasulikud taimed

Tugeva valu, õhupuuduse või käe ja ühe kehapoole tuimaks muutumise, surina või muu kahtlase ilmingu korral tuleb kindlasti kiiresti arsti poole pöörduda. Vahel on asi minutites, seega tuleb kutsuda kiirabi.

Liikumine üks paremaid viise südamehaigusi ennetada ja neist taastuda. Värskes õhus jalutamine, kepikõnd, jalgrattasõit, suusatamine, milles saavad liikuma suured lihased, on parim viis varustada keha hapnikuga ja hoida südamelihased tervena.

Eelistage puhast toitu, mis on kasvanud loomulikus keskkonnas. Palju on räägitud kalast, aga kasvanduse kaladel on kasulikke rasvhappeid poole vähem, sest nad ei söö loomulikku toitu. Rapsiõlis on oomega-6-rasvhape ülekaalus ja see soodustab põletike teket. Head õlid on oliiviõli, linaseemneõli (kui pole rääsunud ja kibe), Kreeka pähkli õli, ka kanepiõli ja teised külmpressiõlid sobivad salatitesse. Kasulikud on meie oma aia- ja metsamarjad: metsmaasikad sisaldavad rauda, arooniad alandavad vererõhku, viirpuumarjad puhastavad ja tugevdavad veresooni, jõhvikad parandavad neerude tööd, mis omakorda alandab vererõhku – kõik meie organismis on omavahel seotud.

Verd vedeldavad taimed on angervaks ja pärnaõis. Kellele tee ei meeldi, saab teha siirupeid ja jooke. Angervaksaõitest saab näiteks koos hapu mahla ja suhkruga siirupi, millest suvel morssi teha.

Rahustavad taimed: meliss, harilik pune, kummel, kurgirohi, veiste-südamerohi (aitab ka ärevuse ja hirmutunde korral), palderjanijuured.

Valu korral, kui olete lisaks millegi pärast närvis ja ärevil: meliss, pune, aedmonarda (kasvab tihti aias ilu pärast). Tee tegemiseks võtke 1 tl taimepuru ja valage üle 200 ml kuuma veega, laske kaane all viis minutit tõmmata.

Südame rütmihäired. Parim on viirpuuõite tee või tinktuur. Võtke 1 tl taimepuru tassi keeva vee kohta, laske tõmmata 5–10 min ja jooge. Viirpuuõisi kogutakse juuni esimestel päevadel, kui puu õitseb. Õitsemisaeg on lühike, kuni nädal. Siis võib teha tinktuuri: valage õied üle viinaga, laske tõmmata kaks nädalat ja kurnake. Kui on pidev rütmihäire, siis on soovitatav siiski teed juua, sest pikka aega alkoholi kasutada pole hea. Kui on vaja kiiret abi, siis alkoholitõmmis mõjub rutem.

Veresooni tugevdavad taimed sisaldavad rutiini, parimad on viirpuu viljad. Neid saab teeks kuivatada, aga suuremad viljad säilivad kaks-kolm kuud jahedas ja neid võib ka lihtsalt süüa. Meie teeme moosi, siirupit, marmelaadi. Meie kümme aastat tagasi istutatud puudelt saab juba mitu korvitäit marju!

Meie õpetaja ütles omal ajal, et viirpuu on haigele ja väsinud südamele ning peaks igaühel aias kasvama. Veel on rutiini arooniamarjades, tatraõites, peedis, punastes tikrites, lillades ploomides, kirssides, vähesel määral angervaksas jm taimedes. Tuntav on see punakaslilla tooni järgi.

Kolesterool ja ummistunud veresooned. Kunagi rääkis Kaljo Mandre taimest, mis aitab, kui kõrvad kohisevad ja pea on uimane. See taim on harilik mailane. Mailasetee on mõru, kuid tõhus! Proviisor Kalju Mandre soovitas harilikku mailast nii infarkti kui ka insuldi ärahoidmiseks ja järelraviks. Praeguseks peaaegu unustatud taim, mida mäletavad üksnes vanemad inimesed, toimib ikkagi! Üks vanahärra jõi seda teed üle aasta ning sai kolesterooli ja vererõhu korda, alustas 175 pealt! Häid näiteid on teisigi. Raviomadused on siiski vaid harilikul mailasel. See kasvab okaspuuraiesmikel pärast raiet vaibana kaks-kolm aastat. Tee valmistage nagu ikka: 1 spl taimepuru kuuma veega tassi ja kümneks minutiks tõmbama, seejärel jooge. Kolesteroolist puhastamiseks võib kasutada ka teesegusid kummelist, võilillejuurtest, köömnetest, kibuvitsamarjadest, ristikuõitest.

Tursete vastu aitavad petersell, kurgirohi, kortsleht, põldosi ja linnurohi (viimaseid tuleb keeta 30 min). Ka kasemahl, jõhvikamahl ja jõhvikad, kaselehed, kurk, arbuus, kabatšokk on abiks.

Südant tugevdavad taimed on viirpuuõied ja -viljad, kõrvenõges, raudrohi, Hiina sidrunväändiku viljad, kuldjuur, lodjapuu viljad, metsmaasikad. Hapnikuvaeguse korral aitab pärnaõie ja lehtede tee. Suure veresuhkrusisalduse vastu kasutage mustikaid, sinikaid, harilikku mailast, sigurijuurt, maapirni, kõrvenõgest (eriti pimedal ajal).

Põletikud tuleb välja ravida. Reumale, nohule, kurgupõletikele on oma taimed. Kõik põletikud kahjustavad südant. Paha ei tee streptokokkide korral 7–10päevane teekuur tammekoore või soopihlaga. Kasulikud on ka angervaks, kummel, nurmenukuõied.

Vere hüübimise ja trombiohu korral olge ettevaatlik raudrohu, kõrvenõgese, kibuvitsa, pihlaka ja lodjapuu marjadega.

Jõulueelse aja ja aastalõpu närveldamise asemel ning poest kauba tagaajamise ja sooduspakkumistega võidujooksmise asemel võtke aeg maha ja minge loodusesse jalutama. Puhake ja magage korralikult! Lugege läbi mõni hea raamat, käige teatris või kontserdil, olge Facebooki või muu sotsiaalmeedia asemel koos päris inimeste ja sõpradega. Nautige elu ja hoidke oma südant!