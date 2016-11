Sigade katk rühib jõudsalt lääne poole

Kui aasta algul oli katk levinud Lõuna- ja Ida-Eestis, siis vahepealse aja jooksul on see lääne poole rühkinud, jõudes suve lõpul Saaremaale. Mitte ühtegi juhtu pole avastatud Hiiumaal ja hõre on katkujuhtumite kaart veel Lääne- ja Loode-Eesti koha peal.

Kõige rohkem leiti katkusigu aasta algul jaanuaris-veebruaris, mil igal nädalal registreeriti üle 40 leiu, aga mõnel nädalal ka ligi 80 juhtu.

Aafrika seakatku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ja sealt leiab ka kaardi, kus märgitud katku leiukohad. Infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonile 605 4750.