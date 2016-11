Taim- ja loodusravi liigeseprobleemide korral

Pole nii, et iga häda vastu aitab hobusesalv. Jagan oma kogemusi – olen nõustanud ja aidanud paljusid inimesi, aastatega on kogunenud teadmised, kuidas valmistada salve ja õlisid, mida Karepa Ravimtaimeaias juba üle kümne aasta toodame.

Kuna ennustatakse sula, siis saab nii mõndagi taime enne jõule ise korjata ja välja kaevata – teha endale või lähedasele tore kingitus.

Kaela- ja õlaradikuliit

Võib tekkida külmetamisest, tuuletõmbest, auto kliimaseadmest, aga tihti ka sundasendist: arvuti taga, pikal autosõidul, monotoonsete liigutuste tegemisel. Siis aitab hästi varemerohujuurest tehtud salv, õli või tinktuur. Selleks kaevatakse juur välja, parima saate hilissügisel või varakevadel, kuid häda korral võib ka suvel või talvel, kasvõi lume alt välja koukida ja salv või õli valmis teha. Salvi jaoks tuleb tükeldatud juured üle valada õliga või panna rasva sisse ja hautada 6–8 tundi 90 kraadi juures. Siis ei lendu eeterlikud õlid ega kao kasulik toime.

Hiljem kurnata ja lisada õlile kuum sulatatud vaha (70 kraadi), kui soovite paksendada. Rasvale vaha lisada pole vaja. Õlina on parim viinamarjaseemneõli, mis imendub sügavale nahakihtidesse ja lihastesse, rasvadest on hea kookosrasv. Aga on kasutatud ka searasva, hülgerasva, viimane on soojendava toimega, sest katab nahapoorid ja soojus jääb naha alla.

Kõige lihtsam on teha varemerohuõli, aga see ei säili kaua, kui just sügavkülmas ei hoia. Selleks valatakse tükeldatud juur üle õliga, lisada võib männipungi, lavendlioksi, kui neid pole, siis eeterlikku õli. Siis säilib õli kauem ja toime on tõhusam. Õli tuleks loksutada või segada kord päevas, kasutamiseks on see valmis juba ühe-kahe päeva pärast. Aga kuna toores asi ei seisa, tuleks õli pärast kolme päeva külmkappi panna. Kui teha suurem ports, et talvel trauma või närvivalu korral kasutada, siis hoida sügavkülmas, seal ei juhtu midagi ja saab vajadusel väikeste portsudena välja võtta.

Ka viinaga võib varemerohutükid üle valada, ka selline ravim aitab hästi! Ise eelistan salve ja õlisid, sest need on nahale kasulikumad. Aga viinaga säilivad paremini varemerohu bioaktiivsed toimeained ja ravim ise ka.

Kui selline ravim valmis, siis jääb üle vaid kaks-kolm korda päevas määrida ja end soojas hoida. Kui on külmast tingitud kaelanärvipõletik, tuleks siduda kaela ümber villane sall ja hoida soojas. Magada võib lambanaha peal. Üldse on vill ja villast tehtud asjad siis väga head!

Kes soovib, võib salvile või õlile lisada eeterlikke õlisid: nulg, mänd ja lavendel on parimad. Männipungi võib lisada salvile ja õlile kuumutamise ajal, samuti lavendlioksi, kui neid aias on. Siis ei pea eeterlikku õli ostma. Lavendlil on valuvaigistav toime, mänd ja nulg ergutavad vereringet. See on eriti vajalik sundasendist tingitud valu korral.

Närvipõletiku korral sobib samuti soopihla- või angervaksatee.

Ragisev kael

Kui kaelasooned on kanged ja pead pöörates on naksumist või raginat tunda ning tihti läheb see üle peavaluks, siis tuleks juua teesid, mis ajavad soolasid välja. Kõige tugevam ja ka valuvaigistava toimega on soopihlatee. Teha kuur, üks-kaks nädalat ja edaspidi juua mustasõstralehe-, angervaksaõie-, kuldvitsaürditeed. Võib valmistada ka segu. Määrimiseks sobib soopihla juurtest tehtud salv või õli: panna tükeldatud soopihl potti, valada üle kümne sentimeetri sulatatud rasva või õliga ja hoida kuumas kaheksa tundi. Kes soovib, lisagu männipungi, lavendlit. Kui neid pole, saab lisada eeterlikku õli, poole liitri kurnatud õli või rasva kohta kokku umbes 10 ml. Kes soovib teha universaalsemat salvi, võib hautada soopihla ja varemerohtu koos.

Reuma

Aitab soopihlast tehtud salv. Määrida kaks-kolm korda päevas ja juua soopihlast tehtud teed 2–3nädalase kuurina. Soopihlast tehakse ka tinktuuri: üks osa soopihla juurt, viis osa viina ja lasta seista kaks nädalat. Võtta 2–3nädalase kuurina 20 ml pits päevas. Võib ka kuuma vee sisse valada, kui alkoholi ei taha. Teed keedetakse 30 minutit ja hoitakse kuumas 30 minutit, seejärel juuakse. Kuumana on tee valuvaigistav toime kohe tunda, ise olen joonud mitu kruusi päevas, aga kõigile see ei sobi. Mõnele ei sobi soopihl üldse. Võib juua ka angervaksa-, mustasõstra-, kibuvitsa-, kummeli-, kaselehe-, põldosja-, kuldvitsateed, nii eraldi kui ka segudena. Kibuvits parandab liigeste elastsust.

Reuma ägeneb külmade ja niiskete ilmadega, eriti sügisel ja kevadel. Tuleks vältida külmi ja niiskeid elu- ja tööruume, kanda sooje riideid ja villaseid asju.

Kroonilise reuma ägenedes oleks vaja teha soopihlakuure kaks-kolm korda aastas, samal ajal määrida ka salvidega. Aasta läbi võib juua teesegusid. Suvel teha angervaksasiirupist jooki ja süüa musti sõstraid ning varuda neid ka sügavkülma. Lisaks toitumine: vältida maksa ja maksatooteid, siseelundeid, kanakintse, valmis vorste, viinereid jm tööstuslikke lihatooteid, sest neis on kanalihamass, siseelundid peidetud kujul, lisaks muud lisaained, mis organismi saastavad. Jälgida ka, et poleks kehvveresust ja et organism oleks tugev.

Vanni võib teha kadaka-, männiokkapungade, lavendli ja nuluokste tõmmisega.

Saunas võib end hõõruda kadakasoolaga ja teha protseduure õlide jm looduslike vahenditega.

Podagra

Aitab samuti soopihlast tehtud salv, teedest soopihl, angervaks, kaseleht, kummel, kuldvits, nii eraldi kui ka segudes.

Vältida lihatooteid, siseelundeid, maksa, pasteeti, sardelle, viinereid, keeduvorste. Aitab aedviljade ja taimse toidu osakaalu suurendamine menüüs.

Luumurrud, traumad, põrutused

Igasuguste traumade korral sobib määrimiseks varemerohuõli või -salv. Mida kiiremini saab määrida, seda parem on tulemus. Selline õli või salv peaks igaühel külmkapis olema.

Liigeste kulumine

Aitab hästi kuivatatud munakoor ja põldosi, mis tuleb jahuks jahvatada veskis või kannmikseris. Võtta 1 tl päevas, segada C-vitamiini-rikka mahlaga (must sõstar, kibuvits, astelpaju) ja võtta sisse üks-kaks korda päevas. Parimad on kodukana muna koored – toored, mitte keedetud koored, sest neis on rohkem kaltsiumi. Vanemas eas on hea ka kibuvitsatee või -siirup, et liigesed oleksid elastsed ja painduvad. Ja muidugi liikumine ja õuesolemine. Iga päev!

Kõhre kuludes aitab süldi söömine. Aga sööge ikka naturaalset sülti, kunstlikud paksendajad ja tardained ei aita. Parimad perenaised teevad seakõrvadest, kalanahast, kontidest, sabadest jm želatiini sisaldavatest produktidest häid sülte ja kallerdisi. Maitseks saab kasutada taimi ja vürtse.

