2017. aasta toidupiirkonna tiitli pälvis Peipsimaa

„Peipsi järve äärne piirkond on tuntud oma eripärase toidukultuuri poolest. See on kogu Eesti sahver, kus kasvatatud või toodetud kvaliteetset toitu käiakse oma toidulauale toomas,“ ütles Maaeluministeeriumi Eesti toidu programmi projektijuht Kadi Raudsepp. „Eesti aasta toidupiirkonda valitakse selleks, et aidata kaasa kohaliku toidu ja toidukultuuri tutvustamisele. Peipsimaa taotlus oligi hindamiskomisjoni hinnangul kõige põhjalikum kava piirkonna toidutraditsioonide tutvustamiseks nii sise- kui ka väliskülalistele.“

Peipsimaa toidupiirkonda kuuluvad nelja maakonna kakskümmend omavalitsust: Ida-Virumaalt Alajõe, Lohusuu, Iisaku, Tudulinna ja Avinurme vallad; Jõgeva maakonnast Mustvee linn, Torma, Kasepää, Saare ja Pala vallad; Tartumaalt Alatskivi, Peipsiääre, Piirissaare, Vara, Võnnu ja Meeksi vallad ning Kallaste linn; Põlva maakonnast Räpina, Mikitamäe ja Värska vallad.

Pidulik tiitli ja rändkahvli üleandmine Peipsimaale toimub 1. mail 2017. Peipsimaa maitsete aasta eestvedaja on MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök.

Maaeluministeerium kuulutas konkursi 2017. aasta Eesti toidupiirkonna tiitli kandja leidmiseks välja oktoobris. Kokku laekus konkursile kolm taotlust, millest toidu- ja turismivaldkonna ekspertidest koosnev komisjon valis välja 2017. aasta tiitlikandja.

2016. aasta on Hiiumaa maitsete aasta ja Kadi Raudsepa sõnul on see näidanud kohalike maitsete elujõudu. „Hiidlased on leidnud selles võimaluse väga jõuliselt ja edukalt oma toitu tutvustada,“ ütles Raudsepp.