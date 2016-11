Hästi toimiv väikefirma ei pea ilmtingimata kasvamise poole pürgima

Väikefirmasid on palju. Neist enamiku omanikud teevad kõik selleks, et ettevõtet arendada ja kasvatada. Paide mees Riho Laiksoo on aga väga rahul sellega, et tal on kaks autot, millest ühega sõidab ise ja teisega allvedaja, kes maksab tööga auto kinni. „Kuna mina ise olengi sisuliselt firma, pööran rohkem tähelepanu teenindusele ja kliendisuhetele,” kommenteerib Laiksoo.