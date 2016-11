Väiketootja sihib välisturgu

GreenCube asutati alles 2014. aasta jaanuaris, tegevust alustati samal kevadel Lihula naabervallas Hanilas. Osaühingu GreenCube omanik ja juhatuse liige Henri Bekmann, kuidas uues kohas töö käima on läinud, kas Lihulast on juba ka toodangut tulnud?

Lihula tootmishoone avasime nõudlusepõhiselt. Seega töö algas juba enne ametlikku avamist. Ajaks, mil lugu ilmub, on valmis saanud üks pisikene 12,5 ruutmeetri suurune kontorihoone Soome turule ja 24,8 ruutmeetri suurune suvilamaja Rootsi turule. Rootsi oleme müünud Eesti vahendaja kaudu praeguseks kolm hoonet. Majandustulemustes on see küll kajastunud Eesti-sisese müügina.

Lihula tootmishoone annab meile võimaluse kiirelt laieneda. Samas hoones, kus meie toimetame, saame juurde rentida veel ligi 500 ruutmeetrit tootmispinda, juhul kui selleks vajadus peaks tekkima. Meie järgmine projekt on alltöövõtt taas ühele teisele Eesti ettevõttele, kes ehitab elamut Norra majaelementidest.

Kas Hanila vallas asuv senine tootmisüksus jääb edasi tegutsema?

Hanila valla tootmine jätkab praegu oma senist tegevust tavapärases rütmis. Seda mitmel põhjusel. Esiteks püüame töötajaid jagada piirkonnapõhiselt, et vältida pikki vahemaid tööl käimisel. Ehk siis püüame olla loodussäästlikumad. Teiseks on rendipinnal alati risk, et rendileandja ei rendi seda igavesti välja. Hanila tootmist säilitades püüame nii riske vähendada. Meie kliendid peavad enda tellitud hooned alati lubatud ajaks korrektselt kätte saama. Oleme teinud juba esimesed sammud päris enda hoone soetamiseks Lihulas.

Veel 2015. aastal oli GreenCube’i palgal kolm töötajat. Lihula tehast avades käisite välja, et seal võib tööd saada viisteist inimest. Mitu inimest on praeguseks juurde võetud? Kuidas Lihula ja Hanila vallas üldse oskustööjõu leidmisega lood on?

Keskmine töötajate arv oli tõesti kolm inimest. Lisaks kasutasime ja kasutame ka praegu teatud töödel alltöövõttu, sealhulgas näiteks elektritöödel, logistikas ja projekteerimisel. Tänase seisuga on meid kokku üheksa inimest. Töötajate leidmine maapiirkonnas meie valdkonnas praegu väga keeruline õnneks ei ole. Meie ootus tuua kodukandist lahkunud ehitustööjõud koju tagasi on end igati õigustanud. Soovijaid on praeguse tootmismahu juures piisavalt ning on ka ruumi laieneda.

GreenCube alustas 2014. aastal vastu suve. 2015. aasta aruandest on näha, et kogu toodang ehk väikemajad on realiseeritud Eestis. Milline on olnud vastukaja teie majade ostjatelt? Keda üldse peate oma toodangu tarbijaks?

Nagu eespool mainitud, siis üks maja läks 2015. aastal vahendaja kaudu siiski ka Rootsi. Aga tõepoolest, Eesti klient on meid leidnud ning oleme tootnud hooneid peamiselt kohalikele. Oleme valmistanud suvilaid, kontorihooneid, elamuid, saunu ja külalistemaju. Üks vanaproua elab meie toodetud hoones aasta ringi ning tagasiside on väga positiivne: hoone on soe ja kvaliteetne.

Tunnustava vastukajana oleme kuulnud ka meie operatiivsust kliendi soovide rahuldamisel: hooned oleksid nagu personaalsed rätsepaülikonnad, seda nii sisult kui ka väljanägemiselt. Uus aasta toob meile tõenäoliselt esimese kahesajaruutmeetrise hoone ehitamise. Projekti joonestamine on juba lõpusirgel. Tänavu kevadel läks meil ekspordiks üks maja, aasta lõpus saadame piiri taha veel kokku neli hoonet. Seega toimetame juba praegu ekspordi lainel.

Lisaks käivad läbirääkimised võimalike klientidega Prantsusmaal, Saksamaal ja Hollandis, kus kiidetakse meie hinna ja kvaliteedi mõistlikku suhet. Peame oma toodet eelkõige mugavusteenuseks, kus hoone valmib tootmisruumides kindlate meistrite käe all ning seejärel paigaldatakse sihtkohal tervikuks. Peame praegu oma eeliseks võimalust pakkuda aastaringseks kasutamiseks mõeldud hooneid ka väikemajadena, mis teeb need taskukohaseks väga laiale tarbijaskonnale. Kliente me lahterdada kuidagi ei saa, sest tellijate seas on inimesi eri valdkondadest.

Kas teie kui ettevõtja jaoks midagi muutub, kui valdade ühinemise tulemusena satute Läänemaalt hoopis Pärnumaa alla?

Ei, meie ettevõttes ei tohiks valdade ühinemine mingeid muudatusi kaasa tuua.