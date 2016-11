On aeg toita oma aia linde

Näiteks Briti teadlased soovitavad linde toita koguni aasta ringi, sest linnade arengu tõttu jääb lindudel looduslikke toidupaiku järjest vähemaks ning inimeste pakutav toidupoolis on neile suureks abiks. Ei maksa muretseda, et kui anname lindudele lisatoitu, on see ohtlik, sest muudab nad laisaks ja rumalaks. See on nõukogude ajast jäänud linnalegend ja meil on aeg sellest lahti lasta.

Talvine lisatoitmine on tegelikult väga vajalik, kuna mitmed meil talvitavad linnud sõltuvad sellest. Ilma lisasöötmiseta paljud linnud lihtsalt hukkuvad. Isegi kui alguses tundub, et linde pole sügistalvel kuigi palju, siis niipea, kui sügisel söögi välja panete, hakkavad tasapisi teie aeda tulema ka tiivulised. „Jutt” levib lindude seas kiiresti.

Linnumajade valik

Igal linnuliigil on oma toitumisharjumused ning nad eelistavad ka eri tüüpi linnusöögimaju. Tavalised avatud söögimajad meelitavad kohale üpris palju, kuid mitte väga erinevaid linde. Kui aga soovite aias näha teisigi linde peale rasvatihaste ja varblaste, siis peaks üles panema mitut tüüpi söögimaju ja söötjaid.

Peale klassikalise seemnesegu söögimaja, mis sobib hästi tihasele ja rohevindile, on soovitatav üles panna ohakaseemnete söötja vintlastele ja ohakalindudele. Samuti söödakoogi söötja ja rasvapallid, mis toovad teie aeda rähnid ja häbelikumad väiketihased. Peaaegu kõikidele lindudele meeldib pähklisöötja. Kui aga puistate vahel pähkleid ka lahtiselt söögimaja alla, võite näha pasknääri ja suurnokk-vinti.

Osa linde, näiteks musträstas ja kevade poole ka kuldnokk ja punarind, ei saa kasutada rippuvaid söögimaju. Nende jaoks on olemas maapealsed söögimajad, kus neid toidetakse kooritud seemnetest koosneva pehme söögiseguga.

Linnud andestavad, kui söögimaja jääb ajutiselt paariks päevaks tühjaks, kui aga pikem paus jääb sisse, jääte tõenäoliselt oma tiivulistest sõpradest talveks ilma. Linnud otsivad endale uue koha, kus söömas käia, ega pöördu vanasse kohta enam tagasi, et lihtsalt kontrollida. Kui aga hoiate söögimajad järjepidevalt söögipoolist täis, siis harjuvad linnud kohaga ära ja käivad seal püsivalt. Nii kasvab ka lindude liigiline rikkus aias.

Lindude söögieelistused

Eri tüüpi söök tagab lindudele õige toitumise iga ilmaga. Soojema ilmaga vajavad nad rohkem seemneid ja pähkleid. Suurema külmaga on neil aga tarvis kindlasti saada söödakoogi energiarikast rasvast sööki. Pähklid on alati hea valik.

Kõige odavamad lindude söögisegud on tavaliselt kaalu täiteks segatud maisihelvestest, kaerateradest ja muust sarnasest. Selline söök pakub huvi väga vähestele lindudele ja enamik neist loobib kogu kõlbmatu söögi lihtsalt maha, et saada kätte üksikuid söödavaid seemneid. See on suur raiskamine nii teie kui ka lindude jaoks. Lisaks on kevadel palju koristamist. Linnusõber hoiab kõvasti kokku, kui valib söögisegud, mida linnud hea meelega söövad.

Leiba ja saia ei tasu lindudele anda. Need on küll tehtud teraviljadest, kuid on liiga töödeldud toiduaineid. Teised teraviljatooted, nagu küpsised, vahvlid ja saiakesed, on lindude jaoks lausa rämpstoit. Nad võivad neid küll näljaga sisse süüa, aga ei saa sealt midagi vajalikku ning need on pigem kahjulikud. Eriti ohtlik on selline söök kevadisel poegade kasvatamise ajal, sest linnupoegade organism on rämpstoidu suhtes palju tundlikum.

Linnusöötmine on ka äri ja kaubanduses võib leida igasuguseid rasvapalle ja söögipalle. Pelgalt ärilistel eesmärkidel toodetud söögipallid koosnevad tavaliselt 85–90 protsendi ulatuses odavatest täiteainetest, nagu liiv, liimid ja rasvajäägid. Sellised pallid on üliodavad, aga lindudele talvesöögiks täiesti sobimatud. Kvaliteetne söögipall või rasvapall peab koosnema naturaalsetest koostisainetest, mis on lindudele täisväärtuslik toit, näiteks kooritud päevalilleseemned, purustatud maapähklid, teised seemned ja rasvained. Ka rasvained peavad olema naturaalsed ja kvaliteetsed. Samuti vältige võrguga rasvapallide kasutamist, kuna võrgud on lindudele ohtlikud.

Hoia söögilaud korras

Lindude söötmine peab olema lindudele hügieeniline ja linnusõbrale endale mugav ettevõtmine. Ei tasu arvata, et linnud ei hooli söögimaja puhtusest. Nad on selles suhtes üsnagi tundlikud. Räpane söögimaja muutub kleepuvaks ja niiskuses riknevad seemned võivad levitada lindude hulgas ohtlikke haigusi. Määrdunud söögimaja kipub ka kiiremini kuluma ja purunema.

Kulunud või vigastatud söögimaja pole aga enam praktiline ega ohutu. Lihtsam on juba ostes valida söögimaja, mis on tehtud vastupidavast materjalist ja mida on mugav puhastada. Selles osas on Euroopas esikohal ring-pull söögimaja mudelid, neid saab väga kiiresti osadeks võtta, puhastada ja puhtalt jälle kokku panna.

Samuti tasub meeles pidada, et lindudel peab söögimajas turvaline olema. Keset lagedat aeda pandud majake on lindudele suur risk, kuna mitut sorti kullilised saavad neid kergesti rünnata. Söögimaja tuleb paigutada viljapuude või põõsaste lähedusse, et linnud saaksid ohu korral kiiresti varjule lennata. Appi võib võtta ka söögimaja alused ehk maasse torgatavad jalad. Nende abil saab söögimaja paigaldada just sinna, kus on nii lindude kui ka toidupanija jaoks kõige parem koht, ega pea sõltuma puuokstest.

