Viletsa teraviljasaagi pärast mures britid panustavad uuringutesse

Samal ajal mujal maailmas on teraviljasaak olnud valdavalt hea ning rahvusvaheline keskmine saak kasvas tänavu.

Briti põllumehi ühendav organisatsioon NFU leiab, et vaja on rohkem raha panustada teraviljasaagikuse uuringutesse, et Briti põllumehed suudaksid püsida konkurentsis ka muutlike ilmade ning odava hinna korral. Organisatsiooni esimees Mike Hambly sõnul on arusaadav, et põllumehed on kesise saagi pärast mures, kui maailmaturul kasutatakse uusi innovaatilisi tehnoloogiaid ning saagikus kasvab. „Peame rohkem investeerima uuringutesse, et pakkuda põllumeeste muredele lahendusi,” kõneles ta. (Farmers Weekly, Farmers Guardian)