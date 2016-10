Järjest kallinev suhkur ja piimatooted kannustavad maailma toiduhindade kasvu

Kui kõrvale jätta väike langus juulis, siis on maailma toiduhinnad kasvanud stabiilselt aasta algusest peale. Hindu on kergitanud peamiselt suhkruhinna märgatav tõus ning piimatoodete, liha ja taimeõlide mõõdukas kallinemine maailmaturul.

Septembrikuus vedasid hinnakasvu kõige enam piimatoodete ja suhkru hinnad. Piimatoodete hinnaindeks oli 176 punkti, mis on 21 punkti ehk 13,8 protsenti enam kuu varasemast. Hinnad kasvasid kõigi piimatoodete lõikes. Eriti kallines või, kuna selle varud on vähenenud ning Euroopa Liidu siseturul on või järele suur nõudlus. Võrreldes tänavu aprilliga on piimatoodete hinnaindeks kasvanud 49 protsenti. Hinnatõusu taga on peamiselt eeldus, et seoses piimatootmise vähendamisega Euroopa Liidus ning Okeaania piimatoodete pakkumise kahanemisega väheneb ka eksporditavate piimatoodete kogus.

Suhkrutootmine vähenes

Suhkru hinnaindeks oli septembris 304,8 punkti, mis on 19 punkti ehk 6,7 protsenti enam eelnevast kuust. Hinnatõusu põhjus on ebasoodsad ilmastikuolud Brasiilias, mis on maailma suurim suhkrutootja ja eksportija. Samuti on tootmine vähenenud Indias, mis on suuruselt maailma teine suhkrutootja ja eksportija.

Liha hinnaindeks püsis kuu aega peaaegu muutumatuna, jäädes 165,3 punkti juurde. Pärast jaanuari, mil lihahind oli viimase viie aasta madalaim, on hinnaindeks kasvanud selle aastaga 12,6 protsenti. Kõige enam on püsivalt suure nõudluse tõttu aastaga tõusnud sealiha hind, sellele järgnevad lamba- ja linnuliha. Veiseliha hind on tõusnud õige pisut. USAs on veiseliha tootmine kasvanud ning see vähendab vajadust veiseliha importida mujalt, mõjutades ühtlasi veiseliha hinda maailmaturul.

Teravilja hind ainsana languses

Taimeõlide hinnaindeks oli septembris 172 punkti, mis teeb 2,9 punkti ehk 1,7 protsenti rohkem kuu varasemast. Tõusu põhjus oli peamiselt suurem nõudlus palmi-, soja- ja rapsiõli järele.

Ainsana langes maailmaturul teravilja hinnaindeks, mis oli septembris 140,9 punkti, kahanedes kuuga 2,7 punkti ehk 1,9 protsenti. Aastataguse ajaga on teravilja hinnaindeks kukkunud 8,9 protsenti. Hinnad on odavnenud, sest maailmaturul on üpris suured teraviljavarud. Selle hooaja rekordiline nisusaak, suur ootus maailma riisitoodangule ning oodatust parem maisisaak – need kõik on pakkumist veelgi kasvatanud. (FAO)