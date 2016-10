Maapirn magustab veresuhkrutaset kõrgustesse tõstmata

Maapirn (Heliantus tuberosus), tuntud ka kui topinambur või mugul-päevalill kuulub korvõieliste sugukonda päevalille perekonda. Ta kasvab enamasti aia ääres, sageli ka hekitaimena. Kõrgus on tavaliselt umbes kaks meetrit. Kasvukoha ja –tingimuste suhtes on ta väga vähenõudlik ega vaja hooldust. Maapirn õitseb kollakate õitega septembris.

Toiduks kasutatakse mugulaid, mida saab välja kaevata alates oktoobri keskpaigast kuni aprilli lõpuni. Ka lume alt saab mugulaid kätte, kui maa külmunud pole. Niisiis võib oktoobris korjata esialgu vaid nii palju mugulaid, kui kohe ära tarbib või nii palju, kui on soov neid kuivatada. Ainsaks maapirni vaenlaseks on rotid, kes võivad inimestest ette jõuda mugulate söömisel. Liivasel pinnal siiski üldjuhul rotid kahju ei tee.

Maapirni kuivatamine

Maast välja kaevatud mugulatelt tuleks muld harjaga korralikult maha pesta. Kes soovib, võib mugulad ka ära koorida enne toiduvalmistamist ja neid näiteks püreesuppides, toorsalatites või võis praetuna kasutada. Lisaks toorete mugulate kasutamisele söögis, ma ka kuivatan maapirni. Selleks tuleks värsked puhtaks pestud mugulad jätta mõneks päevaks toatemperatuurile närbuma. Seejärel need näiteks köögikombainis viilutada ning kuivatada kiiresti 40 kraadi juures.

Suuremad kuivatatud laastud jätan krõpsudeks, mis sobivad hästi vahepaladeks ja õhtuseks näksimiseks. Väiksemad viilud jäävad jahu jahvatamiseks või tee tegemiseks. Kuivatatud maapirniviiludest saab jahu valmistada köögikombainis, blendris, kohviveskis või väikses koduköögi veskis.

Maapirnijahu on hea kasutada tooroitudes, smuutides, kirjut koera tehes ja paljudes küpsetistes. Jahul on magus maitse, kuid ta ei tõsta veresuhkrutaset niimoodi nagu suhkur. See on väga toitev ja hea mineraaliallikas. Maapirnijahust tehtud küpsised ja koogid sobivad ka tsöliaakiat põdevatele inimestele, sest ei sisalda gluteeni.

Reguleerib veresuhkru taset

Maapirnis leidub suures koguses sahhariide, mis mõjutavad kõhunäärme toodetavat hormooni insuliin, aidates sel paremini reguleerida veresuhkru taset.

Niisiis sobib maapirn hästi diabeetikutele ja kõhunäärmeprobleemidega inimestele. Maapirn ergutab seedetegevust ning soodustab meestel spermatogeneesi, väidetavalt suurendab ka suguiha.

Maapirnis sisalduv inuliin on toiduks sooles elavatele bakteritele, nii et sellest on eriti kasu pärast antibiootikumikuuri, et aidata headel bakteritel taastuda. Lisaks on maapirn ka sooli puhastava toimega. Madala kalorsuse ja kasulike omaduste tõttu on maapirn tõeline dieet- ja tervisetoit.

Rohkem ideid ja retsepte leiab Karepa Ravimtaimeaia koduleheküljelt www.ravimtaimeaed.ee ja Facebooki lehelt.