Sügisese varaseima lume kohta võib märkmeid leida kogumikus "Inimene ja ilm" (1970), kus kirjutatakse, et 1825. a 17. augustil sadas Põhja-Eestis lund. Kuna see teade on tähelepanuväärne, siis uuris seda põhjalikumalt nt Ain Kallis: "Sirvisin 1825. a. Maarahva Nädalalehe augustist detsembrini läbi. Oli teateid paljude tulekahjude kohta, ka äikesest tekitatud. Liivimaal Volmari lähedal sadas 3. augustil õunasuurust rahet, mis kattis kohati maa kahe jala paksuselt, siis nähti meteoori. Ja kõik! Rakveres peeti septembris laata, kuidas ilm oli, ei teatatud." Üks võimalus oleks see, et tegu oli nt lumekruupidega või peenrahega, mille kohta vahel öeldakse ka lumi. Kui on lumekruupide kiht, siis loetakse see küll lumikatte alla, aga mitte lumeks – tavainimesele näib kindlasti veider, kui maas on 10 cm kiht, mille kohta meteoroloogid ütlevad, see pole lumi, vaid paks kiht lumekruupe ja lumeteri (!).

On väiteid, et esimene lumi sügisel on Eestis hoopiski 24. septembril olnud, sest üks inimene kirjutas oma mälestusest: "1973. a ööl vastu 24. sept. sadas maha paks (sula) lumi [Tallinnas]. /---/ Lund oli tõesti paksult, aga see sulas paari päevaga. Kaskedel olid kollased lehed küljes." Kuna see mälestus on tal seotud ühe lähedase inimese sünnipäevaga (mitte sünnipäevapidamisega!), st kuupäeva jättis selle järgi meelde, siis tasus olukorda uurida lähemalt, kuid Ilmateenistusest öeldi: "26. sept. hommikul sadas lörtsi, kell 6 GMT mõõdeti Tallinnas 2 cm. Päeval sadas vihma, nii et see sulas ära. 24. sept küll midagi ei sadanud." Kui lisaks vaatasin vanu ilmakaarte, siis selgus, et õhumass oli lumeks või lörtsiks (öösel) piisavalt külm. Samas oli antitsüklon lähedal. Võib vaid arvata, et sooja mere kohal tekkisid rünksajupilved, mis puistasid lund, aga see ei jõudnud vaatlusjaama.

Nüüd juba kindlamate andmete juurde. Andmeid analüüsides ja kontrollides on selgunud, et esimene lumi peaks olema: 26. septembril 1986. a Põhja-Eestis ja 27. septembril 1986 Lõuna-Eestis, kui Kääpal sadas maha 10 cm lumekiht. Tookord jäi õhutemperatuuri miinimum ka 27. septembril miinuspoolele, langedes –7 °C-ni. Seevastu 1966. a oli esimene lumi 27. septembril Põhja-Eestis ja 28. septembril Lõuna-Eestis. Massumõisas oli 8. septembril 1986 märgitud lund, aga õhutemperatuur oli +12 °C, seega seda ei saa arvestada, vaid see oli näiteks rahe vms.

Esimese lumi on olnud üpris ekstreemne: 30. septembril 1978. a Kagu-Eestis oli lumetorm!. 1. oktoobril oli lumikate Võrus 22 cm ja Haanjas 30 cm paksune ja selle sulamine kestis 3–5 päeva. Raske lumekoorma all hävisid koristamata viljapõllud, murdusid saaki täis õunapuuoksad ja purunesid sideliinid, liiklus oli häiritud (Eesti ilma riskid, lk 94). Kurioosset ka: SL Õhtuleht 26.10.(2012) – keegi Linda Sarv rääkis, et Otepääl tuli 4. okt 1952 meeter lund, mis püsis kevadeni, kuid see väide vajaks veel kontrollimist.

***

Varast lund, nagu 1998. ja 2002. a, kui lumi tuli juba 5. oktoobril, sel sügisel ei ole oodata. Samas on möödunudnädalased ülisoojad ilmad (26. sept kuni 20 kraadi, 30. sept ja 1. okt öösel kuni 15 kraadi) läbi ja asendunud märksa jahedama ilmaga.

Ilma jahenemise toonud antitsüklon püsib Skandinaavia kohal. Samas on Venemaal aktiivsed lõunatsüklonid, mis transpordivad soojust põhja poole. Rõhkkondade vastasseisu tõttu on ilm tuuline, kuid külm õhumass asendus hetkeks (5. ja 6. okt) märksa soojema õhumassiga (sooja võib üle 10 kraadi tulla). Antitsükloni raskuskese jääb esialgu lääne poole, seega kirdevool peaks püsima ja kohale tooma uuesti külma õhumassi. Nii võib nädalalõpp olla kõle ja sooja alla 10 kraadi. Olulist sadu ei paista, kuigi kohati, ilmselt pigem rannikualadel, võib veidi vihma sadada.